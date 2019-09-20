الخطوط السعودية الجوية تقدم عرضًا مُغريًا على أسعار تذاكر الطيران…

بدأت الأجهزة الرسمية والشعبية والشركات العامة والخاصة وجميع الجهات الحكومية في الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين والذي يزامن يوم الإثنين المقبل الثالث والعشرين من شهر سبتمبر أيلول، حيث بدأ الشوارع والمنشآت العامة في التزين بالأعلام والافتات الخضراء، كما استعدت هيئة الترفيه في الإعداد لتقديم العروض والمهرجانات الفنية، وبدأت الحكومة في الاستعداد لتلقي التهنئة من الوفود الرسمية والشعبية.

عروض الخطوط الوطنية السعودية

وتزامنًا مع الاحتفالات الكبرى التي بدأت من اليوم في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، بدأت الكثير من الشركات الوطنية والشركات الخاصة وسلاسل المحلات والمولات الكبرى في تقديم أفضل العروض المخفضة والأوكازيونات على السع والمنتجات وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشاركةً منها في الاحتفال باليوم التاسع والثمانين لليوم الوطني وفي القلب منها شركة الخطوط الوطنية السعودية التي تقدمت عروض مخفضة على تذاكر الطيران.

Advertisements

الشركة الوطنية للخطوط الجوية

ومن جانبها، كشفت الشركة الوطنية للخطوط الجوية السعودية عن تقديم عدد من العروض المخفضة على تذاكر الطيران بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، على أن يتم بدء عروض حجز تذاكر الطيران من اليوم 20 سبتمبر حتى يوم الإثنين المقبل 23 سبتمبر، وتضمن العروض (العروض جارية لتذاكر الطيران بدءًا من 15 أكتوبر حتى نهاية مارس 2020 – تم توحيد أسعار الطيران للرحلات الداخلية لتكون بـ 99 ريال سعودي فقط – العرض يتضمن مليون مقعد بمليون تذكرة من الدرجة الاقتصادية – التذاكر غير قابلة للتغيير أو الاسترجاع).

ومن جانبها بدأت العديد من الملات الكبرى مثل هايبر وبندا في تقديم عدد من العروض هي الأخرى على منتجاتها وسلعها وتخفيضات كبرى مستمرة حتى يوم الإثنين المقبل.