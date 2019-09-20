كيفيه استقدام الزوجة الورقية والإلكترونية… فيديو توضيحي

المملكة العربية السعودية أوضحت انه في الفترة الماضية عن وصول عدد العاملين الأجانب في السعودية بالقطاع الخاص بـ11.1 مليون عامل، وذلك بالإضافة إلى 2.2 مليون مرافق لهذه العمالة، حيث يبحثون باستمرار عن الطريقة لاستقدام الزوجة الورقية والإلكترونية بعد الجدل الذي حدث عن سعودة بعض المهن الأمر الذي اضطر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن الأجانب محل تقدير واحترام حكومة المملكة وشعبها.

طريقة استقدام الزوجة الورقية

لا بد من تناسب مهنة الزوجة ومؤهله فهناك بعض المهن لا تسمح لها بالاستقدام مثل مهنة عامل أو سائق.

لا بد ان يطابق مهنة الزوج مع شهادة المؤهل، و توثيقها في مكتب الخارجية في بلد طالب الاستقدام، والقنصلية السعودية والسفارة السعودية الملحق الثقافي السعودي ببلد طالب الاستقدام وذلك من من مكاتب الحاق العمالة بالخارج.

قسيمة الزواج إلكترونية و مصدقة من الخارجية والقنصلية.

صورة من إقامة الزوج “جواز السفر” ومطالعة الأصل و أن تكون الإقامة سارية.

شهادة تعريف بالراتب مختوم من صاحب العمل وموثقة من الغرفة التجارية.

سداد قيمة 2000 ريال عن طريق البنك، وإحضار الإيصال.

صورة من جواز السفر للزوجة.

صور شخصية للزوجة مقاس 4*6.

إنشاء حساب قبل الحجز و حجز الموعد على خدمة ابشر .

طريقة استقدام الزوجة الإلكترونية