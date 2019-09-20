عروض الخطوط السعودية الخيالية باليوم الوطني| شركة الخطوط السعودية تخفض…

تزامنًا مع الاحتفالات الكبرى التي تعيشها المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، بدأت العديد من الشركات والمولات والمحلات الكبرى والشركات الخاصة في تقديم العروض المميزة والتخفيضات الكبيرة على منتجاتها، مشاركةً منها للمواطنين في الاحتفال بذلك اليوم الذي استطاع فيه الملك عبدالعزيز آل سعودي قبل 89 عامًا وتحديدًا في الثالث والعشرين من سبتمبر 1932 من توحيد مملكتي نجد والحجاز وتمسيتها المملكة العربية السعودية، وكانت أبرز الشركات التي قدمت عروضها “الشركة الوطنية السعودية للخطوط الجوية”.

عروض الخطوط الوطنية الجوية السعودية

وتزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، باليوم الوطني، حيث تزينت الشوارع بالأعلام الخضراء والرايات واللافتات، وبدأت الوفود الرسمية في تقديم التهنئة للحكومة السعودية، أقدمت شركة الخطوط السعودية الجوية على تقديم أبرز عروضها الخيالية، والتي تشمل مليون تذكرة تبدأ الحجوزات المُخفضة لها من اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر حتى يوم الإثنين المقبل الموافق الثالث والعشرين من ذات الشهر.

عروض الطيران السعودية

هذا وقد قدمت الشركة الوطنية السعودية للطيران الجوي، عروضًا خيالية بمناسبة اليوم الوطني، تتمثل في الآتي:

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تبدأ العروض من 20 سبتمبر حتى الإثنين المقبل 23.

العرض سيكون جاريًا بدءًا من 15 أكتوبر حتى نهاية مارس 2020.

توحيد أسعار الطيران للرحلات الداخلية لتكون بـ 99 ريال سعودي فقط.

العرض يتضمن مليون مقعد بمليون تذكرة.

العرض يتضمن تذاكر الطيران من الدرجة الاقتصادية.

التذاكر غير قابلة للتغيير أو الاسترجاع.

نقدم لكم تغطية مستمرة لاحتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين يوم الإثنين المقبل.