الجبير يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكة

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر وزارة الخارجية في الرياض، السفراء المعتمدين لدى المملكة. وتناول خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالاعتداءات الإجرامية على منشآت أرامكو

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر وزارة الخارجية في الرياض، السفراء المعتمدين لدى المملكة. وتناول خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالاعتداءات الإجرامية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

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