رئيس وزراء باكستان عمران خان يغادر جدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) غادر رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان جدة اليوم (الجمعة). وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر.

غادر رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان جدة اليوم (الجمعة). وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر.

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