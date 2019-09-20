العيسى: التطور التعليمي العامل الأهم للنجاح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ناقش مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب عددا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات الهيئة وشؤونها المالية الداخلية، كما اتخذ المجلس عددا من القرارات والتوصيات ذات العلاقة بمهام الهيئة ومراكزها التابعة. وذلك خلال اجتماعه الـذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد العيسى.
وأشار العيسى في بداية الجلسة إلى أهمية التطور التعليمي الذي يعد العامل الأهم في تحقيق التعليم الناجح، وأن هذا ما تسعى له الهيئة بأن تكون محفزة لرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لأعلى المستويات العالمية ولإنجازاتها التي تخدم المملكة.
وفي ختام الاجتماع شدد رئيس المجلس على أهمية مواصلة الجهود؛ لتحقيق المهام التي جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، كما أشاد بدعم الأعضاء لأعمال المجلس ولمهام الهيئة بشكل عام.
يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
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