السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بقيق

زار نحو 80 إعلاميا من جميع الوسائل الإعلامية العالمية أمس المواقع المتضررة من العدوان التخريبي الذي استهدف معامل بقيق وخريص واطلعوا على جهود أرامكو السعودية في إصلاح الأضرار في وقت قياسي.

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وقال الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي العميد محمد الهبدان، للوفود الإعلامية المحلية والعالمية التي زارت معامل بقيق وخريص، إن سرعة الاستجابة وتفعيل خطط الطوارئ من قبل رجال الأمن الصناعي بأرامكو، مفخرة وطنية، كما أن الدعم الكبير والمساندة المستمرة من الأجهزة الأمنية المختصة تأكيد للعمل المؤسسي لمنظومة أمن المرافق الحيوية في المملكة.

وقال إنه بدعم مستمر من قبل وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، فإن جاهزية واحترافية أجهزة الأمن الصناعي في المرافق الحيوية، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بهذه المنظومة منذ 44 عاما.

وشدد الهبدان على أن نسبة التزام المرافق الحيوية بتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي في مجالات السلامة والوقاية من الحريق والاستجابة للحالات الطارئة، متقدمة جدا.