السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة اتسمت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة التي انطلقت في مختلف المناطق بالتنوع، بينما كانت مشاعر الفخر والفرح القاسم المشترك في الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على الجميع.



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