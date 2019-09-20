شوارع وميادين الباحة تكتسي الأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

أطلقت الهيئة العامة للترفيه أمس الأول بمنطقة الباحة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة ضمن فعاليات «همة حتى القمة»، من خلال حزمة وعروض وبرامج وفعاليات ولوحات وأركان تمتزج فيها قيم الحب والولاء والفخر بوطن العزة والشموخ المملكة، وذلك بطريق الملك سعود بن عبدالعزيز، وسط حضور لافت من أهالي المنطقة، في حين زينت الشوارع الرئيسة وطرقات وميادين مدينة الباحة ومحافظاتها بأعلام وشعارات الوطن وصور قادة هذه البلاد والإضاءات الخضراء، وذلك احتفالا باليوم الوطني للمملكة. وزينت الجهات الحكومية بالمنطقة مبانيها ورفع الأعلام ابتهاجا بهذه المناسبة الغالية.

وتتضمن الفعاليات التي تلبي شرائح المجتمع كافة بكل فئاته العمرية العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي، ومنصة للفنانين واستعراضات وأهازيج تقدمها فرق فلكلورية، مرددة الأهازيج الوطنية، بالإضافة إلى العرضة الشعبية، والورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال والمتنوعة في محتواها التي تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء، كما تم تخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق، كما يضم موقع الاحتفالات أركانا للتصوير، وأخرى للأسر المنتجة، وعربات متنقلة ولوحات ثابتة تبرز عددا من الكلمات الوطنية.

من جانب آخر شهدت المكتبات والأسواق، التي جذبت الأطفال وأسرهم بمعروضاتها، كل ما يميز حب الوطن من شعارات وأعلام وصور القادة وغيرها من المستلزمات التي حملت راية التوحيد وشعار الوطن، حيث وفرت كل المستلزمات الخاصة بالاحتفال من أوشحة وأعلام وقبعات وألوان وإكسسوارات.