أبرق الرغامة.. مخزون تاريخي يجسد ملحمة التوحيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تروي أبرق الرغامة شرق جدة سطورا من تاريخ ملحمة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - والتي استطاع أن يحولها من منطقة جرداء إلى واحة حضرية تحتضن على أرضها الأحياء السكنية والمنشآت التنموية، بعد أن كانت قبل توحيد المملكة ممرا لعبور القوافل التجارية القادمة إلى منطقة الحجاز.

ويأتي اليوم الوطني الـ89 للمملكة، لنستحضر مكانة «أبرق الرغامة» ومخزونها التاريخي، إذ عسكر على أرضها الملك المؤسس مع رجاله للدخول إلى جدة التي أعلن فيها في جمادى الآخرة من عام 1344هـ الموافق 25 ديسمبر 1952م أن «بلد الله الحرام في إقبال وخير وأمن وراحة وأنه مضى يوم القول .. ووصلنا إلى يوم البدء في العمل»، لتتحقق رغبته -رحمه الله- في استتباب الأمن في منطقة الحجاز، وتأمين قدوم الحجاج والمعتمرين إلى الأراضي المقدسة.

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وبدأت معالم النهضة الكبرى للبلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وتصبح جدة بوابة الحرمين الشريفين اللذين يفد إليهما زوار بيت الله الحرام، والوجهة السياحية لعشاق البحر الأحمر، حيث كانت منطقة أبرق الرغامة قبل توحيد المملكة أرضا جرداء قاحلة وأصبحت اليوم جزءا من مدينة جدة وامتد إليها العمران وأنشئت فيها المراكز الحضارية والتجارية والمؤسسات الحكومية ولعل جاذبية الاسم المستمد من طبيعة الأرض الجغرافية يتناغم مع مفهوم تاريخ المملكة.

واهتمت أمانة جدة بأبرق الرغامة أحد المواقع الجغرافية المهمة شرق مدينة جدة، حيث ربطت إنشاء مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بالمحافظة بأبرق الرغامة كعلامة مشرفة في تاريخ المملكة عامة ومدينة جدة على وجه الخصوص، فقد أنشئ المبنى على مساحة كبيرة بغرض توثيق وتسجيل مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ الدولة السعودية الحديثة.

ويقع وادي الرغامة شرق جبل أبرق الرغامة بمسافة 14 كلم، ويحتوي الوادي على عين للمياه تشتهر بعذوبتها، ويعد مناخها مختلفا عن الأحياء الموجودة داخل المدينة بسبب بعدها عن البحر ومجاورتها للجبال، كما أنشئ متحف عن منطقة أبرق الرغامة ومكانتها في مسيرة التوحيد للملك عبدالعزيز على مساحة 150 ألف م2 لتجسيد هذا الموروث الثقافي التاريخي.

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي: