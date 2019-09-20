خطأ إملائي يتسبب في أزمة بين أم القرى وطلابها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تسبب خطأ إملائي ورد ضمن رسالة بعثتها إدارة فرع جامعة أم القرى بمحافظة القنفذة أمس الأول للطلاب المفصولين أكاديميا، في أزمة حقيقية بين إدارة الجامعة وطلابها، الذين أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الخطأ لم يكن الأول، بل امتداد لسلسلة من الأخطاء المتتالية التي تقع فيها الجامعة، في حين سارعت إدارة الجامعة إلى الاعتذار عن الخطأ، مؤكدة أنه غير مقصود.

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وجاء في الرسالة المرسلة إلى الطلاب المفصولين أكاديميا بطلب تعبئة نموذج للنظر في إمكانية إعادتهم إلى مقاعد الدراسة مرة أخرى، حيث نصت على «نرجو من أبنائنا الكلاب المفصولين أكاديميا المسارعة في تعبئة النموذج الذي بالرابط وسنحاول في إعادة قيد من استطعنا، ومن لم تنطبق عليه الضوابط فلن يعاد» الأمر الذي سارع معه الكثير من الطلاب في نشر الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى بسيل من التعليقات مستنكرة الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة، وأنه لا يمكن لكيان بحجم جامعة أم القرى أن يقع في أخطاء من هذا النوع.

وذهب مغردون إلى أن هذا الخطأ واحد من جملة أخطاء وقعت فيها إدارة الجامعة في التعامل مع ملفات الطلاب، في حين رد مغردون آخرون على الجامعة بتغريدات فكاهية مغيرين فيها حروفا على نمط ما أخطأت فيه الجامعة.

في المقابل سارعت إدارة الجامعة في احتواء الموقف والاعتذار برسالة جاء فيها «أعتذر عن الرسالة السابقة فأقصد الطلاب، وبسبب تقارب الحرفين ك و ط ، تم الضغط على الكاف بدلا من الطاء».