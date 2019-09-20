500 ريال عقوبة الملصقات الدعائية المخالفة في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بمعالجة ظاهرة توزيع المطويات التسويقية، ووضع الملصقات الإعلانية والدعائية المخالفة على واجهات المباني والإشارات المرورية ومكائن الصرف الآلي وفي الأماكن العامة، والتي تؤدي إلى تشويه المشهد البصري وتؤثر سلبا على مستوى النظافة العامة.

وشدد على تطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة 500 ريال حسب المادة رقم (5/19) من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية المخالفة، وذلك إنفاذا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الرامية إلى رفع الوعي البيئي، وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة.

كما وجه القويحص مديري العموم ورؤساء البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة بعدم السماح للمواطنين بالبناء العشوائي، وكذلك إنشاء أبراج اتصالات أو خلافه على الأراضي المخصصة للحدائق العامة أو وضع بركسات أو إنشاء أي مبنى سواء دائم أو جاهز أو موقت، وذلك لأهمية المحافظة على الأراضي العامة والمخصصة لخدمة المواطنين، وتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة.

إلى ذلك أنهت الأمانة تزيين شوارع وميادين مكة المكرمة وإظهارها في أحسن حلة احتفاء بذكرى اليوم الوطني 89 للمملكة.

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وأوضح مدير إدارة الإنارة بالأمانة المهندس عمر بابقي أن الأمانة ركبت أعلام المملكة على أعمدة الإنارة في عدد من المواقع بشوارع العاصمة المقدسة، إضافة إلى تركيب كشاف ‪LED‬ مضيء موجه باللون الأخضر.

وأشار إلى تركيب أشرطة ‪LED‬ مضيئة لتزيين أعمدة الإنارة، مؤكدا أن هذه التجهيزات تأتي حرصا من الأمانة على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، والاستعداد لهذا الحدث الوطني الكبير الذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين.

من تجهيزات احتفالية اليوم الوطني:

1200 علم للمملكة على أعمدة الإنارة في الشوارع

500 كشاف ‪LED‬ مضيء موجه باللون الأخضر

100 ألف متر أشرطة ‪LED‬ مضيئة لتزيين أعمدة الإنارة