الطيران المدني: انتهاك "الدرونز" للخصوصيات ليس مسؤوليتنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما يعد مجال استخدامات الطائرات بدون طيار «الدرونز» من ضمن الصناعات الجديدة على مستوى العالم، قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء: إن الهيئة مسؤولة فقط عن تنظيم استخدامات وتشغيل الطائرات بدون طيار من النواحي الفنية، أما فيما يخص انتهاكها للخصوصيات فإن ذلك ليس من اختصاصات الهيئة.

وأضاف الروساء لـ«مكة» أن الهيئة وضعت اللوائح التنفيذية والتنظيمية التي تكفل تطوير وتنظيم هذه الصناعة الجديدة، في مواكبة للتطور السريع للاستخدامات التي يشهدها هذا النوع من الطائرات، مبينا أن هناك جهات معنية مسؤولة عن تسلم بلاغات انتهاك الخصوصية وعقوباتها.

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يذكر أن تقنية طائرات «الدرونز» تأسست بعد الحرب العالمية الأولى لاستخدامها كأداة عسكرية لبعض المهام، وتشمل هذه المهام الحماية والمراقبة والهجوم والتجسس وغيرها، وأنتجت للمرة الأولى في السعودية عام 2017 من صناعة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

فئات استخدامات طائرات «الدرونز»

غير الترفيهية -التجارية -ذات وزن 25 كجم فأكثر

غير الترفيهية -التجارية الصغيرة

الهواة والاستخدامات الشخصية

تسجيل الطائرة أو التجديد

إعادة إصدار شهادة التسجيل في حال فقدانها

تغيير ملكية الطائرة أو رقم التسجيل

تصريح أو تجديد تصريح تشغيل تجاري أو ترفيهي

إعادة إصدار تصريح التشغيل التجاري أو الترفيهي في حال فقدانه

ضوابط التحليق

يمنع تشغيل الطائرة إلا في المناطق المسموح بها

يمنع في جميع الحالات ومن دون استثناء التحليق بالقرب من الطائرات والمطارات ومنصات هبوط المروحيات

يمنع التحليق فوق الأفراد والتجمعات أو أملاك الغير أو الأملاك العامة أو بطريقة تعرض الآخرين للخطر أو الضرر

يجب أن تكون «الدرونز» ضمن مجال الرؤية، وفي حال رصد أو سماع أي طائرة أو مروحية يجب إبعادها والتأكد من هبوطها على الفور

يسمح بالتصوير فقط في مناطق الطيران المسموح بها