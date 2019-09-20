تعليم مكة يطلق 73 برنامجا لتدعيم بناء الشخصية الإسلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطالبات 73 برنامجا ضمن خطتها التشغيلية تستهدف تعميق ‏‏التعاليم الإسلامية وتدعيم بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة ومساندة المقررات الدراسية. ويأتي ذلك في إطار التشجيع على ممارسة التعلم الذاتي في المجالات كافة، وإكساب الطالبات القدرة على التجديد والابتكار والتعرف على كل جديد ومفيد في مجالات النشاط واكتشاف القدرات والمواهب وتنميتها والتوجيه السليم وتنمية الثقة في النفس وتنمية الحاجات النفسية والاجتماعية والتعويد على العمل الجماعي المبني على التعاون والإيثار والتعويد على الجد وحسن استثمار الوقت وتنظيمه وإكساب القدرة على التخطيط والتطبيق وتحمل المسؤولية وفتح مجال المنافسة الشريفة وإيجاد فرص وبرامج ترويحية هادفة مناسبة وتحقيق وظائف تشخيصية وقائية وعلاجية لبعض المشكلات مثل مشكلات سوء التكيف والخجل والانطواء والأنانية، فيما تصنف مجالات النشاط إلى ستة مجالات، وهي المجال الثقافي والاجتماعي، المجال العلمي، المجال الفني والمهني، مجال البرامج العامة والتدريب، مجال التربية الصحية والبدنية.



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