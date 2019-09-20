بدء مرحلة التصويت لبرنامج «تحديات الترفيه»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بدء مرحلة التصويت للبرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية (تحديات الترفيه)، وستستمر إلى السابع من أكتوبر المقبل، حيث تأهل إلى هذه المرحلة 57 موهبة من أصل 100 موهبة وصلت إلى معسكر الترفيه الذي اختتم أعماله أخيرا.

وأتاحت الهيئة العامة للترفيه التصويت للمواهب الـ57 بشكل مجاني عن طريق زيارة الرابط http:/‏/‏GEAChallenges.com ، حيث ينتظر الموهوبين تفاعل الجمهور معهم ودعمهم في الحصول على الأصوات التي تساعدهم في الفوز، حيث سيحظى الفائزون بالتحديات، الذين سيجري تتويجهم في منتدى صناعة الترفيه بالرياض الشهر المقبل، بإجمالي دعم يصل إلى 20 مليون ريال من أجل تدريب وتمكين مواهبهم للوصول للعالمية.

يذكر أن عدد المتقدمين على البرنامج بلغ أكثر من 11 ألف موهوب في مختلف المسارات، وهي على النحو التالي: التغطيات، الكارتون السعودي، العزف، الطبخ، الجرافيتي، الغناء، التطبيق الترفيهي، التمثيل، الأفلام القصيرة والوثائقية، عروض المغامرة، الرسم الالكتروني، ألعاب الجوال، الموتورز، الكوميك السعودي، ألعاب السيرك والخفة، الستاند أب كوميدي، كتابة النصوص الكوميدية، أزياء الشاشة، المكياج السينمائي، الرسم التشكيلي.