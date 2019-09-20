اكتمال فحص مسار رالي القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكملت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية فحص مرحلتي النسخة الأولى من رالي القصيم الذي يمثل الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، ويقام خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل.

وأكد المشرف العام على الراليات في المملكة عبدالله باخشب أن توجيهات رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، أوصت أن تكون مراحل رالي القصيم متنوعة، وأن تتم الاستفادة من طبيعة أرض المنطقة التي حباها الله اختلافا في التضاريس، مشيرا إلى أن المتسابقين سيخوضون مراحل السباق التي يشاركون بها للمرة الأولى في المنطقة التي تشمل الكثبان الرملية والتضاريس المتنوعة.

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وتوقع باخشب أن يرتفع عدد المشاركين في النسخة الأولى من رالي القصيم بسبب موقعها الجغرافي، والتضاريس المميزة للمنطقة، مؤكدا أن ارتفاع عدد المشاركين سيسهم في زيادة مستوى المنافسة بين السائقين.

وأكملت اللجنة فحص المرحلتين الخاصة بطول 370 كلم وتحديد نقاط الجهات الأمنية لتأمين المسار بنقاط ضبط أمنية.

المرحلة الاستعراضية