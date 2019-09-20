ذيول «إيميلدا» تجتاح تكساس الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل هبت ذيول العاصفة الاستوائية إيميلدا على مدينة هيوستن والمناطق الساحلية بولاية تكساس الأمريكية، مما أدى إلى إغراق منازل، وتوقف حركة السفر وتعطل إمدادات النفط وتضرر مستشفيات ومصاف لتكرير النفط.

وبحسب وكالة «بلومبيرج» للأنباء فإن منسوب مياه الأمطار في المنطقة وصل إلى ثلاثة أمتار، مما أدى إلى توقف حركة السير على بعض الطرق وإغلاق مدارس ومصانع ومزارات سياحية فضلا عن تضرر بعض شبكات النفط الرئيسة.