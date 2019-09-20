السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أمستردام
ذكرت شركة «اليانز» العملاقة للتأمين أن سرقة بيانات من وحدتها لتأمين السفر في هولندا كشفت عن 260 ألفا من عملائها.
وقالت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس إن لصوصا سرقوا خزنة تابعة لشركة «اليانزجلوبال إسيستنس»، كانت تحتوي على نسخ احتياطية من بيانات العملاء.
وأضاف المتحدث أن شركة التأمين أبلغت العملاء المتضررين الخميس. وتشمل البيانات معلومات بشأن شكاوى تم رفعها لدى الوحدة الهولندية لشركة «اليانز جلوبال إسيستنس» التي تقوم بالتأمين على السفر. وأبلغت الشركة الشرطة وهيئة حماية البيانات الهولندية بعملية السرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة بيانات 260 ألف عميل لشركة تأمين هولندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.