سرقة بيانات 260 ألف عميل لشركة تأمين هولندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت شركة «اليانز» العملاقة للتأمين أن سرقة بيانات من وحدتها لتأمين السفر في هولندا كشفت عن 260 ألفا من عملائها.

وقالت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس إن لصوصا سرقوا خزنة تابعة لشركة «اليانزجلوبال إسيستنس»، كانت تحتوي على نسخ احتياطية من بيانات العملاء.

وأضاف المتحدث أن شركة التأمين أبلغت العملاء المتضررين الخميس. وتشمل البيانات معلومات بشأن شكاوى تم رفعها لدى الوحدة الهولندية لشركة «اليانز جلوبال إسيستنس» التي تقوم بالتأمين على السفر. وأبلغت الشركة الشرطة وهيئة حماية البيانات الهولندية بعملية السرقة.