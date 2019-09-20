محكمة روسية تطلق سراح ممثل هاجم الشرطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت محكمة روسية سراح الممثل المغمور بافيل أوستينوف، شريطة ألا يغادر العاصمة موسكو.

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وكان الممثل الذي يبلغ من العمر 23 عاما، تلقى حكما قضائيا في وقت سابق الأسبوع الحالي بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، على خلفية مزاعم بأنه هاجم ضابط شرطة كان يحاول اعتقاله خلال مظاهرة. وأثار الحكم موجة غضب قوية.

ولم يظهر مقطع فيديو لعملية الاعتقال الهجوم المزعوم ضد ضابط الشرطة، وقال أوستينوف إنه لم يشارك في المظاهرة محل الواقعة. ووقع أكثر من 150 ألف شخص على التماس عبر الانترنت لإطلاق سراح الممثل المحتجز. ومن المقرر أن تعيد المحكمة النظر في قضية أوستينوف الخميس المقبل.

وكان من بين منتقدي الحكم ضد أوستينوف، آندريه تورشاك، وهو مسؤول كبير في حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، ونائب رئيس «مجلس الاتحاد الروسي» (الغرفة العليا للبرلمان).