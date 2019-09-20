، الوحدة يواصل صحوته ويتغلب على الفيحاء في ملعبه ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق الوحدة صحوته محققاً فوزه الثاني على التوالي، والأول تحت قيادة مدربه الجديد الأورغوياني كارينيو، وهذه المرة على حساب مضيفه الفيحاء بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (همة حتى القمة).

تمكن الوحدة من رفع رصيده إلى 6 نقاط احتل من خلالها المركز السادس مؤقتاً، بينما تراجع الفيحاء إلى المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

جاء مستوى الشوط الأول دون المتوسط، حيث قدم اللاعبون أداءً مملاً للغاية ومحبطاً للجماهير التي تواجدت في الملعب اقتصرت معظم دقائقه على محاولات لا تذكر تناوب الفريقان على السيطرة على الكرة في منتصف الميدان، وهو الأمر الذي أدى إلى اختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين.

تأخر ظهور الفرص الحقيقية في المباراة حتى الدقائق الأخيرة من الشوط وبالتحديد بالدقيقة 42 عندما قدم لاعبو الفيحاء جملة تكتيكية مميزة توغل على أثرها أرسينيو مارتينز من الرواق الأيسر ليرسل بعدها عرضية وصلت إلى سامويل أووسو البعيد عن الرقابة الذي بدوره سدد كرة قوية تخطت الحارس، لكن يقظة المدافع ريناتو أنقذت الموقف قبل أن تتجاوز خط المرمى لتضيع فرصة هدف محقق على أصحاب الضيافة.

بدأ الشوط الثاني بأسلوب مغاير للشوط الأول حيث بادر الضيوف بالضغط على أصحاب الأرض في ملعبهم لكن دفاع الفيحاء كان في الموعد بالنصف ساعة الأولى بعدها أثمر ضغط الوحدة عن تسجيل هدف الانتصار.

أتى التهديد الأول للوحدة على مرمى الفيحاء في الدقيقة 61عندما تلقى المحترف الأسترالي كريغ غودوين كرة على حافة منطقة الجزاء أطلقها قذيفة صاروخية تصدى لها الحارس عامر شفيع ببراعة، لاحت بعدها فرصة سانحة للتسجيل للضيوف عندما تلقى أيمن الخليف كرة مرتدة من دفاع الفيحاء داخل منطقة الجزاء لكنه سددها بشكل طائش خارج الخشبات الثلاث (71).



مع مرور الوقت أظهر الوحدة تفوقاً كبيراً على منافسه وبدت الفوارق الفنية جلية بين لاعبي الفريقين، ومن هجمة مرتدة قادها ريناتو استطاع من خلالها إيصال الكرة للأسترالي كريغ غودوين الذي نجح في افتتاح التسجيل بعد أن سدد كرة قوية ردها في البداية عامر شفيع قبل أن تعود إليه ويسددها مجدداً بطريقة جميلة داخل الشباك بالدقيقة (78).

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