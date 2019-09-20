محمد بن مسعود - الدمام - صعد للمركز الثاني مؤقتاً في دوري الأمير محمد بن سلمان صعد فريق العدالة إلى المركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على فريق أبها ضمن الجولة الرابعة "جولة همة حتى القمة" في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء بنتيجة 2-1. تقدم العدالة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق اليو سيسي. وفي الدقيقة 35 نجح صالح آل عباس في تعديل النتيجة لصالح أبها. وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 48 سجل كاروليس اندريا هدف العدالة الثاني. ورفع العدالة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني وجاء أبها عاشراً بأربع نقاط. 20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 08:49 PM Advertisements صعد للمركز الثاني مؤقتاً في دوري الأمير محمد بن سلمان العدالة يستعيد توازنه ويحقق ثاني انتصاراته أمام أبها العدالة يستعيد توازنه ويحقق ثاني انتصاراته أمام أبها صعد فريق العدالة إلى المركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على فريق أبها ضمن الجولة الرابعة "جولة همة حتى القمة" في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء بنتيجة 2-1. تقدم العدالة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق اليو سيسي. وفي الدقيقة 35 نجح صالح آل عباس في تعديل النتيجة لصالح أبها. وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 48 سجل كاروليس اندريا هدف العدالة الثاني. ورفع العدالة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني وجاء أبها عاشراً بأربع نقاط. الكلمات المفتاحية ، العدالة يستعيد توازنه ويحقق ثاني انتصاراته أمام أبها ،

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