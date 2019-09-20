محمد بن مسعود - الدمام - غيَّرت هوية حساباتها الرسمية للاحتفاء بالمناسبة الوطنية ضمن مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ89، زيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها والبلديات التابعة لها شوارع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية بالأعلام والإضاءات للمباني واللوحات التجارية والطرقات، إضافة إلى تغيير هوية حساباتها الرسمية الإلكترونية والإعلامية التابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي. Advertisements 20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 08:51 PM غيَّرت هوية حساباتها الرسمية للاحتفاء بالمناسبة الوطنية شاهد.. "البلديات" تزيِّن الشوارع بالأعلام والإضاءات الخضراء احتفالاً باليوم الوطني شاهد.. "البلديات" تزيِّن الشوارع بالأعلام والإضاءات الخضراء احتفالاً باليوم الوطني ضمن مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ89، زيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها والبلديات التابعة لها شوارع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية بالأعلام والإضاءات للمباني واللوحات التجارية والطرقات، إضافة إلى تغيير هوية حساباتها الرسمية الإلكترونية والإعلامية التابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. "البلديات" تزيِّن الشوارع بالأعلام والإضاءات الخضراء احتفالاً باليوم الوطني ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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