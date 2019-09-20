، "الحربي": ذكرى اليوم الوطني تجدد الشعور بالانتماء والفخر لهذا الوطن ،

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رفعت الدكتورة تهاني بنت فيصل الحربي، أستاذ مساعد بقسم القراءات بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.
وتفصيلاً، عبّرت "الحربي" عن الاعتزاز باليوم الوطني الذي يأتي ليحيي ذكرى التوحيد وتلاحم الوطن والمواطن، ويجدد الشعور بالانتماء والفخر لوطن ماضيه يحمل عبق بطولات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وما يحمل هذا اليوم من تاريخ فريد وحّد فيه أرجاء هذه البلاد الطاهرة تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله الخالدة التي لا نزال نستظل تحت ظلالها وننعم في الأمن والأمان.
وقالت إن المملكة تعيش نهضة وتطوراً على كافة المجالات والأصعدة، تحت ظل قيادة رشيدة تحكم شرع الله وتحتكم إليه، مما جعلها في مقدمة الدول.
وأضافت: إن ما يشهده التعليم في المملكة من نهضة تواكب رؤية 2030 لهو دليل على التقدم وما يحظى به من عناية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة التي تولي جلّ اهتمامها بمسيرة التعليم على كافة المجالات والأصعدة، واصفةً الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - بالإنجازات العملاقة التي شملت مختلف المجالات ليس التعليم فحسب، بل السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وسألت الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، مجددةً العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بالسمع والطاعة.
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 08:33 PM
قالت إن المملكة تعيش نهضة وتطوراً بكافة المجالات في ظل القيادة الرشيدة
رفعت الدكتورة تهاني بنت فيصل الحربي، أستاذ مساعد بقسم القراءات بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.
وتفصيلاً، عبّرت "الحربي" عن الاعتزاز باليوم الوطني الذي يأتي ليحيي ذكرى التوحيد وتلاحم الوطن والمواطن، ويجدد الشعور بالانتماء والفخر لوطن ماضيه يحمل عبق بطولات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وما يحمل هذا اليوم من تاريخ فريد وحّد فيه أرجاء هذه البلاد الطاهرة تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله الخالدة التي لا نزال نستظل تحت ظلالها وننعم في الأمن والأمان.
وقالت إن المملكة تعيش نهضة وتطوراً على كافة المجالات والأصعدة، تحت ظل قيادة رشيدة تحكم شرع الله وتحتكم إليه، مما جعلها في مقدمة الدول.
وأضافت: إن ما يشهده التعليم في المملكة من نهضة تواكب رؤية 2030 لهو دليل على التقدم وما يحظى به من عناية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة التي تولي جلّ اهتمامها بمسيرة التعليم على كافة المجالات والأصعدة، واصفةً الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - بالإنجازات العملاقة التي شملت مختلف المجالات ليس التعليم فحسب، بل السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وسألت الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، مجددةً العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بالسمع والطاعة.
، "الحربي": ذكرى اليوم الوطني تجدد الشعور بالانتماء والفخر لهذا الوطن ،
المصدر : الخليج 365
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