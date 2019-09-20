أظهرت عدة صور آثار الهجمات الإرهابية عل معملي أرامكو في بقيق وخريص . جاء ذلك خلال زيارة أكثر من 80 إعلامياً من جميع الوسائل الإعلامية العالمية للمواقع المتضررة من العدوان التخريبي الذي استهدف معامل بقيق وخريص ، حيث اطلعوا على جهود أرامكو في إصلاح الأضرار في وقت قياسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: أول فيديو وصور من داخل من مواقع أرامكو المتضررة من الهجمات الإرهابية في بقيق وخريص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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