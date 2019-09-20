بالصور.. محافظ بيش ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العلواني

أدّى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بجامع الراجحي، صلاة الميت على الشهيد علي بن حمود علواني، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي .

ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن ما يقدمه منسوبو القوات المسلحة الأبطال هو محل فخر واعتزاز الجميع من ابناء هذا الوطن، سائلًا الله تعالى أن يتقبل الشهيد في الشهداء الأبرار، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ بيش عددٌ من المشايخ والأهالي والمسؤولين.