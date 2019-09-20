بالصور.. محافظ صبيا ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحازمي

أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب حسن عبدالفتاح علي الحازمي من منسوبي القوات المسلحة، والذي استشهد أثناء أداء واجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي .

ونقل محافظ صبيا، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لذوي الشهيد، كما نقل إليهم تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وأشاد بما يبذله رجال القوات المسلحة من عمل بطولي يظل محل فخر واعتزاز لدى جميع أبناء الوطن، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، ببذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.