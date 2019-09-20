الرئيس الصيني يدين الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو

دان الرئيس الصيني شي جين بينغ، الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في بقيق وخريص. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الصيني مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد أمس، أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

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