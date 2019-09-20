شرطة الرياض تلقي القبض على 12 وافدًا سوريًّا في مشاجرة حي النسيم

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 12 شخصًا من المشاركين في المشاجرة الجماعية التي وقعت بحي النسيم في الرياض، والتي وثقها مقطع مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرةٍ جماعية، باستخدام العصي، بين عدة أشخاص وذلك بأحد الشوارع العامة في حي النسيم شرقي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض على أطرافها، وهم 12 وافدًا سوريًّا، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.

وأضاف المقدم التويجري، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقرّوا بما نسب إليهم لوجود خلافاتٍ سابقةٍ فيما بينهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

Advertisements

وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكان مصور مقطع المشاجرة الجماعية، مقرن عبيد العنزي، قال أمس الخميس، لـ«عاجل»، إن مضاربة نشبت بين قبيلتين من الجالية السورية، مجتمعين في نفس الحي، أثارت الذعر بين السكان، مشيرًا إلى أن الواقعة ليست الأولى، بل إن المشهد يتكرر كثيرًا حتى مع أطفالهم ونسائهم.