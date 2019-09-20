3 طرق للقضاء على التهاب المفاصل

أكد مركز «التثقيف الصحي» بمستشفى الملك فيصل التخصصي، اليوم الجمعة، أن التهاب المفاصل يصيب جميع الفئات العمرية، ولكن الكبار بالسن هم الأكثر عرضة.

وعبر صفحة المركز الرسمية على «تويتر»، نشر «إنفوجراف»، قال فيه: يصيب التهاب المفاصل جميع الفئات العمرية، خاصة كبار السن، وهو من أهم الأسباب المسببة للإعاقة في هذه الفئة العمرية، لافتًا إلى أن الفصال العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي، يعد من أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا بين كبار السن.

وأوضح المركز، أنه من أهم أعراض التهاب المفاصل «التيبس، الورم، الألم، قلة القدرة على الحركة، إضافة إلى الاحمرار»، مشيرًا إلى أنه من عوامل الخطورة «التاريخ العائلي بالإصابة، النساء أكثر من الرجال، التقدم في العمر، البدانة، إصابة سابقة في المفصل».

وأكد مركز التثقيف، أن العلاج يكون عن طريق التخفيف من الأعراض، وتحسين قدرة المفاصل على أداء وظائفها، لافتًا إلى أن طرق العلاج، تتمثل في ثلاث عناصر«الأدوية، العلاج الطبيعي، الجراحة)، قائلًا: في عديد من الحالات يمكن التخفيف من أعراض التهاب المفاصل عن طريق «تخفيف الوزن، ممارسة التمارين الرياضية، استخدام الكمادات الحارة أو الباردة، استخدام بعض الوسائل المساعدة كالعكازات».