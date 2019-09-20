الوزير «الجبير» يعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة الخارجية.. عصر السبت

يعقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، غدًا السبت، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر وزارة الخارجية في الرياض.

ومن المقرَّر أن يبدأ المؤتمر الصحفي للوزير الجبير، في الساعة الرابعة مساءً، ويتناول الأوضاع والتطورات المتلاحقة في المنطقة.

وكان الجبير قد أكَّد، أمس الخميٍس، أنَّ استهداف معملي أرامكو في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة فقط.

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واعتبر الجبير أنَّ الهجوم الإرهابي على معملي الشركة اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وشدَّد الجبير على أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتدادًا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، مُطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف صارم تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.