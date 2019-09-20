ارتفاع عدد السعوديين المسجلين في «أجير» بنسبة 40%

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن إحصائيات برنامج «أجير»، المعني بتنظيم العمل في موسم الحج، وتسهيل التفتيش عن طريق توحيد الجهود؛ لإصدار تصاريح العمل الإلكترونية من خلال بوابة تجمع بين المنشآت العاملة والأفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج.

وأوضحت الوزارة، أبرز الأعمال التي نُفذت عن طريق البرنامج في موسم الحج 1440هـ وهي: الربط مع مركز المعلومات الوطني لتوحيد رحلة إصدار تصاريح العمل المؤقتة وتصاريح الدخول لمكة المكرمة خلال موسم الحج، وتوفير مركز خدمة عملاء على مدار الساعة خلال الموسم.

وقالت الوزارة في بيان لها: تمّ إطلاق خدمة «أجير» للعمل المؤقت في موسم الحج الماضي، ونتج عن ذلك عدد من الأرقام، أبرزها: أنَّ الجنسيات المسجلة في البوابة تراوحت بين 56 جنسية مختلفة، وأنَّ نسبة السعوديين المسجلين في البوابة ارتفعت 40% مقارنة بالسنة الماضية، كما زادت نسبة الإناث المسجلين في البوابة بنسبة 7% مقارنة بالموسم الماضي.

وأضافت الوزارة: شكَل عدد الذكور 73٪ من المسجلين، فيما كان عدد الإناث المسجلات في البوابة 27٪. وقد خدم البرنامج 9.121 من الباحثين عن عمل، كما أُصدر 3.788 إشعار عمل وهو تصريح يتيح للمنشآت العاملة في موسم الحج توظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم في موسم الحج، كما تمَّ استبدال قوى متواجدة داخل المملكة بأكثر من 3.700 تأشيرة، من خلال الإشعارات المصدرة عبر بوابة «أجير».

وتستعد الوزارة من خلال برنامج «أجير» بعدد من التجهيزات لموسم حج 1441 هـ، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم العمل في موسم الحج وتجهيز الحملات التوعوية المشتركة.