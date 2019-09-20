فيديو جراف.. مناورة لدخول سفينة بطول 230 مترًا إلى ميناء جدة

وثّق فيديو جراف مناورة ناجحة لدخول ناقلة سيارات من أكبر السفن بالعالم إلى ميناء جدة الإسلامي، ومغادرة ناقلة أخرى للمياء.

ونشرت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، فيديو جراف، يبين كيفية إجراء مناورة لدخول سفينة ناقلة للسيارات في ميناء جدة الإسلامي، والتي تعُدّ من أكبر السفن من نوعها، مضيفًا أن السفينة «الرورو» التي يبلغ طولها 230 مترًا وتحمل 6500 سيارة.

كما وثق الفيديو جراف لمغادرة سفينة «رورو» متعددة الأغراض من ميناء جدة، يبلغ طولها 220 مترًا.

من جهة أخرى، أوضحت (موانئ) أمس الخميس، أن ميناء ينبع التجاري حقق رقمًا قياسيًّا جديدًا بمعدل شحن 17 ألف طنًّا خلال يوم واحد، وذلك من خلال مناولة تصدير «كلنكر سائب»، وهو انعكاس لجهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.

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وأوضحت (موانئ): يأتي هذا النجاح بعد تدشين مجموعة من المشروعات التطويرية بالميناء اشتملت على بناء أرصفة جديدة بأطوال وأعماق تواكب الزيادة في أحجام السفن الحديثة؛ حيث يستطيع الميناء الأن استقبال سفن من نوع «بانامكس»، بحمولات تصل إلى 65000 طن وغاطس أكثر من 13 مترًا.

يذكر أن ميناء ينبع التجاري أنهى العديد من المشاريع التطويرية خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في الرفع من القدرة التشغيلية للميناء عبر استقباله الجيل الجديد من السفن ذات الحمولات الكبيرة.

واتخذت الهيئة العامة للموانئ مؤخرًا عدد من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.