اليوم الوطني / أهالي منطقة حائل يعبرون عن مشاعر الحب والولاء للوطن



حائل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أعرب أهالي منطقة حائل عن اعتزازهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة وعن مشاعر الحب والولاء للوطن الغالي, منوهين بما شهدته المملكة وما تحقق لهذه البلاد من قفزات تنموية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, داعين الله سبحانه وتعالى أن يديم العز والتمكين على هذه البلاد وقيادتها وشعبها الكريم.

وأوضح سلطان بن تركي السديري أن مناسبة اليوم الوطني للمملكة يذكرنا جميعاً بذلك الإنجاز التاريخي العظيم الذي حققه الملك عبدالعزيز - رحمه الله - قائلاً : إن مناسبة اليوم الوطني تأتي كل عام إضاءة فريدة في سجل أمجاد المملكة وازدهارها فالمناسبة هي حديث عن تاريخ شعب وأمة، سجلاته ناصعة البياض وصفحاته متلألئة بالمنجزات والمعطيات, واليوم الذي استعادت فيه الجزيرة العربية كيانها ووضعت اللبنات الأساسية لحضارتها واستردت مكانتها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله".

من جانبه أبان محمد بن عبدالرحمن السويحان أن مناسبة اليوم الوطني تأتي والمملكة تدخل بنقله نوعية من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعكس تطلعات القيادة لبناء مستقبلٍ مشرقٍ لهذا الوطن وتحقيق التنمية الشاملة التي شكلت هاجساً مستمراً لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وسعيهم لما يحقق بناءَ هذا المجتمعِ تنموياً وحضارياً وثقافياً.

من جهته أشار مطير بن عبدالمحسن الشمري إلى أن المناسبة نستذكر فيها البطولات والملاحم التي سطرها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حيث لم شتات الأمة ووحدها, داعياً أبناء المملكة إلى الالتفاف حول ولاة الأمر - حفظهم الله - وعلمائهم امتثالاً لما جاء في الكتاب والسنة والسمع والطاعة لولاة الأمر - أيدهم الله - في العسر واليسر والمنشط والمكره.

فيما عبر حسن بن ناصر الجميل عن اعتزازه بهذه المناسبة الغالية والفخر بما حققه الوطن من إنجازات في شتى المجالات المختلفة الاقتصادية والتعليمية والصناعية والزراعية وغيرها منذ توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - .

ورفع عبدالقادر الطويرب التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز - رحمه الله -, مشيراً إلى أن هذا اليوم يُعد من الأيام الخالدة بذاكرة المواطنين حاملاً في طياته الأمن والأمان والاستقرار حيث تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى العديد من الإنجازات الجبارة في كثير من القطاعات.

وجدد فهد بن سعود الرديعان العهد على المضي قدماً نحو الأهداف السامية التي أسس عليها هذا الوطن منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وأبنائه البررة, مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - واصلو السير على خطى المؤسس وأبنائه الملوك من بعده في العمل على تنمية الوطن ورفاهية المواطن وأن نعتزّ بتاريخ وماضي هذا الوطن ونفخر بحاضرة الجميل.

بينما عبر المواطن فرحان الفرج عن اعتزازه بهذه المناسبة التي وحدت البلاد والعباد تحت دين واحد وحكومة واحدة جعلت الشريعة الإسلامية والسنة النبوية منهاجاً لها.

كما وصف من جهته خلف الغبيني اليوم الوطني للمملكة باليوم الخالد في ذاكرة المواطنين الذي حقق بهمة الرجال المخلصين بناء وطن ينعم بكل مقومات الحياة ومنها الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار.

فيما نوه فيصل بن عبدالله السيف بالإنجازات التي تحققت للمملكة, وكذلك التطور الذي وصلت أليه لنستذكر فيها تلك الملاحم التي سطرها الرجال المخلصون.

// انتهى //

19:39ت م

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