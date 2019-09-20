اليوم الوطني / محافظ طريف يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني



طريف 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أكد محافظ محافظة طريف بدر بن نجر الصقر, أن الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني 89 يجسد الواقع الذي تعيشه بلادنا، وما حققته

وقال: "كلنا فخر واعتزاز باليوم الوطني لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في رحلة مليئة بالكفاح والإصرار والعزيمة حتى أضحت المملكة اليوم إحدى الدول المتقدمة.

وأضاف: "أصبحت الإنجازات متتالية على صعيد التنظيم الإداري والحكومي، مع متابعة متطلبات المجتمع، ومد يد العون لجيل الشباب، والسهر على كل ما يخدم الدين والوطن، والاهتمام بالجانب النهضوي الموازي لما تعيشه المنطقة من طفرة صناعية وتعليمية متماشية مع رؤية 2030".

// انتهى //

19:30ت م

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طريف 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأكد محافظ محافظة طريف بدر بن نجر الصقر, أن الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني 89 يجسد الواقع الذي تعيشه بلادنا، وما حققته السعودية من إنجازات تجعلنا نفخر بهذا الواقع.وقال: "كلنا فخر واعتزاز باليوم الوطني لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في رحلة مليئة بالكفاح والإصرار والعزيمة حتى أضحت المملكة اليوم إحدى الدول المتقدمة.وأضاف: "أصبحت الإنجازات متتالية على صعيد التنظيم الإداري والحكومي، مع متابعة متطلبات المجتمع، ومد يد العون لجيل الشباب، والسهر على كل ما يخدم الدين والوطن، والاهتمام بالجانب النهضوي الموازي لما تعيشه المنطقة من طفرة صناعية وتعليمية متماشية مع رؤية 2030".// انتهى //19:30ت م0194

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