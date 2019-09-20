السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يحبط محاولات الهجرة غير الشرعية ويلقي القبض على 75 شخصا



تونس 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أحبط حرس السواحل التونسية خمسة عمليات ابحار سري من شواطئ صفاقس والمهدية وبنزرت والقوا القبض على 75 شخصا .

وأوضح بيان للداخلية التونسية أن المهاجرين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا على متن قوارب عندما ألقى القبض عليهم وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة .

// انتهى //

19:24ت م

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