السعودية اليوم / مقتل ضابط وجندي باكستانيين بانفجار قرب الحدود مع أفغانستان



إسلام آباد 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

لقي ضابط وجندي من رجال الجيش الباكستاني مصرعهما جراء انفجار لغم أرضي اليوم بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وأوضح بيان للإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الانفجار وقع أثناء قيام فرقة من قوات الجيش بتسييج الحدود مع أفغانستان في منطقة مهمند التي يستخدمها المسلحون للتسلل من أفغانستان إلى باكستان, مبينًا أن العبوة الناسفة زرعها مسلحون من أفغانستان .

وجاء هذا التطور بعد أيام قليلة من قيام عناصر مسلحة من أفغانستان بشن هجوم على قوات الجيش الباكستاني أثناء قيامها بتسييج الحدود مع أفغانستان ما أدى إلى مقتل أربعة جنود باكستانيين.

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18:58ت م

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