

تبوك 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أنهت بلدية مركز بئر بن هرماس بمنطقة تبوك, استعداداتها للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ89 من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث توشحت شوارع وميادين المركز براية التوحيد، كما جرى تركيب اللوحات الوطنية على الطرق التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة.

وأكد رئيس البلدية المهندس ناصر سليمان البلوي، حرص البلدية على إظهار المركز بحلة جميلة تعبر عن هذه المناسبة وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

وأبان المهندس البلوي، أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني في الملعب الرياضي التي ستنطلق فعالياته يوم الثلاثاء القادم، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات ستتضمن قصائد وطنية وعرض للفنون الشعبية والخيل والهجن ومسرح للطفل، بالإضافة إلى تقديم الهدايا والعديد من الأنشطة والفعاليات المتفرقة في موقع الاحتفال.

// انتهى //

18:56ت م

0187





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / بلدية بئر بن هرماس بمنطقة تبوك تنهي استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.