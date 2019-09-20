اليوم الوطني / مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة ينظم دورة رياضية لنزلاء سجن عنيزة



عنيزة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

نظم مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة أمس, دورة رياضية لنزلاء سجن عنيزة في كرة القدم, ضمن مشاركات المركز في اليوم الوطني.

وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة مصلح نداء المطيري، أن مثل هذه النشاطات يقدمها المركز كلفتة اجتماعية لهذه الفئة التي نأمل عودتها للمجتمع كأعضاء صالحين لتشارك في البناء.

وأشار إلى أن مشاركة المركز في فعاليات اليوم الوطني تتضمن تزيين مبنى المركز بالأعلام واللوحات الوطنية, إلى جانب المشاركة في توزيع المطويات التي تعرف بالوطن وإنجازاته وتوزع في عدد من النقاط داخل المحافظة، لافتاً الانتباه إلى أن القسم النسائي بالمركز سيقيم احتفاليه بهذه المناسبة السعيدة في دار التربية بعنيزة ويشمل الحفل على عدد من الفقرات الوطنية والترفيهية.

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18:49ت م

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