السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، السفراء المعتمدين لدى المملكة.

وتناول معاليه خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالاعتداءات الإجرامية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

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