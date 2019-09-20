الملك سلمان: سنتخذ إجراءات مناسبة لحفظ أمن واستقرار السعودية

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن المملكة العربية السعودية بعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو، ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان، الجمعة، مع الرئيس الصيني شي جين بينج الذي أدان الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره للرئيس الصيني على إدانته مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمي.

من جانبه أدان الرئيس الصيني، خلال الاتصال، هذا الاعتداء، مشيرا إلى أنه يعد انتهاكا خطيرا لأمن واستقرار السعودية ويؤثر على سوق الطاقة العالمي.

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وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشددا على وقوف الصين بجانب السعودية بكل ثبات، ودعمها أمن واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها.

وأبدى الرئيس الصيني تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الرياض لضمان استمرار إمدادات النفط.





وتعرض معملان تابعان لأرامكو إلى هجوم إرهابي، فجر السبت الماضي؛ حيث أعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.