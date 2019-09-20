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2019-09-20 911 يفتح باب القبول والتسجيل للكادر النسائي على رتبتين متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي برتبتي (جندي أول، جندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 23 / 1 / 1441هـ، حتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26 / 1 / 1441هـ، على الرابط التالي هنا .







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