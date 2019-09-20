- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الجوف تستعد بالأخضر و3500 علم احتفالًا باليوم الوطني 89 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجوف تستعد بالأخضر و3500 علم احتفالًا باليوم الوطني 89
تخصيص 500 صورة مضيئة للهوية الوطنية
متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف
تزينت شوارع الجوف بـ3500 علم من أعلام المملكة، استعدادًا لاستقبال اليوم الوطني الـ89، والذي يصادف الـ23 من سبتمبر الجاري، ففي كل عام تحتفل مناطق المملكة في هذا اليوم بتوحيد المملكة من خلال فعاليات وعروض يتم تجهيزها مسبقًا لهذه الاحتفالية الكبرى.
وستضيء سماء الجوف، وذلك من خلال تخصيص 500 صورة مضيئة للهوية الوطنية تنطلق من أكثر من 10 منصات تقام بها الاحتفالات.
كما وزعت 1200 صورة ملكية في جميع الميادين والطرق الرئيسية في الجوف ومحافظاتها، وتشمل عروض اليوم الوطني الـ89 أيضًا 400 عرض ليزر تجميلي أخضر ثانويًّا، وأن الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الذي سيقام بتاريخ 23 سبتمبر، على إستاد جامعة الجوف والذي يحتوي على أوبريت، يتضمن العديد من اللوحات الفنية التي تشير إلى هذه الذكرى العزيزة، وبمشاركة فنانين من الصف الأول، وشعراء وأداء الفرق الفنية والفلكلورية المحلية والألعاب النارية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوف تستعد بالأخضر و3500 علم احتفالًا باليوم الوطني 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.