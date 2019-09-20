الان تتابع التحالف: استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة للموانئ اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 20 دقيقة - 7:10 م, 20 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة للموانئ اليمنية.

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