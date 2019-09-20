بالأسماء.. “التعليم” تعتمد تعيين 517 إدارية

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي

أصدر مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، قرارًا باعتماد تعيين عدد من الإداريات بلغ عددهن 517 إدارية، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له.

وحسب القرار، جاءت أولى الإداريات أروى عبدالعزيز بن عبدالله بن إدريس، وآخرهن ياسمين سعيد بن محمد شياب، وتعيينهن على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة ومنحهن راتب الدرجة الأولى، اعتبارًا من تاريخ المباشرة بعد صدور هذا القرار، على أن يصرف للمذكورات راتب شهر بدل تعيين ما لم يكن لهن سابق خدمة في الدولة، ويعتبرن تحت التجربة لمدة سنة ويعاملن وفقًا للمادة (45) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

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وشدد القرار على عدم تمكينهن من المباشرة إلا بعد التأكد من الوثيقة الأصلية للمؤهل واستكمال مسوغات التعيين وتعبئة نموذج طلب التوظيف 101/ب، وإقرار بعدم وجود أسبقية خدمة وصورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة، وصورة من المؤهل

العلمي، وتقرير طبي من مستشفى حكومي يفيد بأنها لائقة صحيًا للعمل مع التأكد من مطابقة البيانات والصور علی الأساس وفي حال وجود خلافه إبلاغ الوزارة بذلك، فضلًا عن إلزام المعينة بتوقيع إقرار خطي منها بأنها لا تشغل وظيفة حكومية أو سبق لها العمل بوظيفة حكومية وفي حال اتضح خلاف ذلك للوزارة الحق في إلغاء قرار تعيينها.

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كما شمل القرار، إلغاء تعيين من لم تباشر منهن وفقًا للمادة (40) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وتسجيل ورفع مسوغات التعيين على موقع وزارة الخدمة المدنية (توثيق) ويشتمل على نموذج 101/ب، وإقرار بالخدمات السابقة وكشف اللياقة الصحية والدرجة العلمية والهوية الوطنية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ مباشرتها، بجانب إلحاق المعينات ببرنامج تدريبي في إدارة التعليم التي يتم تعيينهن بها بعد التنسيق مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية بالوزارة.

وشدد مساعد وزير التعليم على الجهات المختصة إنفاذ القرار كل فيما يخصه، وأصله مع الأساس لادارة عمليات الموارد البشرية (التوظيف).

ولمعرفة الأسماء، عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/13WvfGeQRCz5J9_ML1Jg_e6J3OoS3x8AW/view