الاستعلام عن التامين الطبي مجلس الضمان الصحي 1441 للمواطنين والمقيمين…

يبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن رابط وخطوات الاستعلام عن التامين الطبي حيث يتم تقديم العناية الطبية للمواطنين والمقيمين وعائلاتهم والأجانب، ويتم تقديم التأمين الطبي للمقيمين بشرط تجديد الإقامة وتجديد التامين الطبي، ونظام التأمين الصحي متاح للقطاع الحكومي والقطاع الخاص ولجميع الموظفين السعوديين، يمكن معرفة معلومات وثيقة التأمين الطبي إلكترونيا من خلال موقع مجلس الضمان الصحي أو من خلال الدخول إلي موقع أبشر.

الاستعلام عن التامين

يمكن الاستعلام عن التأمين الطبي من خلال الدخول علي موقع مجلس الضمان الصحي حيث يتم عرض المعلومات الخاصة بوثيقة التأمين من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية أو إدخال رقم الإقامة بشرط أن تكون سارية :

اسم شركة التأمين.

رقم بوليصة التأمين.

تاريخ انتهاء التأمين الصحي لحامل وثيقة التأمين الصحي.

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم ادخل الرمز المرئي.

ثم قم بالضغط علي كلمة التالي ثم النقر علي موافق.

يمكن إتمام الخطوات السابقة من خلال الدخول إلي موقع مجلس الضمان الصحي.

استعلام عن تامين

يمكن الاستعلام من خلال موقع أبشر من خلال الدخول علي الموقع واختيار الخدمات الإلكترونية ثم الضغط علي التأمين الطبي حيث يتم الاستعلام للمقيمين بعد تجديد صلاحية الإقامة، ويتم الاستعلام برقم الإقامة من خلال إدخال رقم الإقامة في الخانة المخصصة وبعد ذلك إدخال الرمز المرئي ثم الضغط علي عرض، وسوف تظهر رسالة مميزة باللون الأخضر مكتوب بها التأمين الصحي ساري.