أيام قليلة تفصلنا عن اليوم الوطني السعودي الـ89، حيث يبدأ الجميع بزيارة مدن المملكة لتبادل فرحة الإحتفال في اليوم الوطني السعودي، لمشاهدة الإحتفالات والمهرجانات التي تقام في جميع أنحاء المملكة، وتقوم بعض الشركات في هذا اليوم في عروض منخفضة جداً، ومن المعروف أن في هذا اليوم تكون العروض والقوة الشرائية في أعلى ذروتها.

عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني الـ89

تتواجد بالمملكة العربية السعودية سلسلة متاجر الباندا، خاصة في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وغيرها من المناطق المختلفة، حيث تعتبر الباندا شركة التجزئة الرائدة في أسواق المملكةن وتقد مجموعة مختلفة من العروض المتميزة، والخصومات في غصون هايبر في الأيام العادية تصل إلى ما يقارب أكثر من 50%، وتتزايد نسبة الخصومات في المناساب والكبرى وتتميز قبل اليوم الوطني.

أعلنت شركة الباندا في صباح اليوم الجمعة، عن عودة عروضها الإسبوعي الرئيسي، حيث تتوفر العديد من الخصومات على المنتجات للوصول إلى أسعار الكميات المباعة بمبلغ 5 ريالات، وذكر العساف فخره بالتواجد دائماً بالقمة، وتعتبر شركة الباندا هي الشركة الأولى من حيث الشهرة والربح، وذكر أن هايبر بنده قبل فترة أعلنت على خصومات 5 ريالات، وكانت قد حققت معدل نجاح كبير في ذلك الوقت.

حيث تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 من شهر سبتمبر باليوم الوطني من كل عام، وتنتشر البهجة والسعادة في العديد من الإحتفالات والمهرجات التي تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة والترفية.