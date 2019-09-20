السعودية | الملك سلمان: الهجوم على أرامكو عمل إجرامي

شكرا لقرائتكم الملك سلمان: الهجوم على أرامكو عمل إجرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن المنطقة.

وقال إن السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها بعد استكمال التحقيقات.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

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ورد ترمب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران حيث قال: "إن الولايات المتحدة دائما مستعدة".

وأضاف: "إيران أفلست تقريبا، ووضعها الاقتصادي صعب جدا".

وإلى ذلك، قال خالد البريك، نائب الرئيس لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الجنوبية لدى أرامكو السعودية، الجمعة، إن الشركة ستعود لإنتاج النفط بالطاقة الكاملة في بقيق بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.

وتعرضت بقيق، إحدى أكبر منشآت معالجة النفط في العالم، لأضرار جسيمة بفعل هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ في 14 سبتمبر/ أيلول.