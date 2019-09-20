، وثيقة مُسرّبة تكشف صدمة "سامسونج" لمستخدميها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرّف على أسماء الهواتف المحرومة من "أندرويد 10"

كشفت وثيقة مسربة، عن الصدمة، التي وجّهتها شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لعدد كبير من مستخدميها، وحرمت بسببها مجموعة من أشهر هواتفها من تحديث نظام تشغيل "أندرويد 10".

ونشر موقع "تيك رادار" التقني المتخصص، الوثيقة السرية التي جهّزتها "سامسونج" للأجهزة التي ستحصل على تحديث "أندرويد 10".

وخلَت تلك القائمة، التي ضمت نحو 33 هاتف ذكي ستحصل على التوالي على نظام تشغيل "أندرويد 10".

وغابت عن القائمة هواتف شهيرة لسامسونج مثل "جلاكسي نوت 8"، و"جلاكسي إس 8"، بالإضافة إلى عدد من الهواتف ضمن سلسلة "جلاكسي إيه"، و"جلاكسي جي"، و"جلاكسي إم".

وجاءت قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث "أندرويد 10" على النحو التالي:

- جلاكسي إس 10 وإس 10 بلس

- جلاكسي إس 9 وإس 9 بلس

- جلاكسي إس 10 إي

- جلاكسي نوت 10 ونوت 10 بلس

- جلاكسي نوت 9

- جلاكسي إم 40

- جلاكسي إم 30 وجلاكسي إم 30 إس

- جلاكسي إم 20

- جلاكسي إم 10

- جلاكسي جى 8

- جلاكسي جى 6 وجى 6 بلس

- جلاكسي جى 4 وجى 4 بلس

- جلاكسي جى 7 ديو

- جلاكسي جى 7 وجى 5 وجى 3

- جلاكسي إيه 90 (الجيل الخامس)

- جلاكسي إيه 80

- جلاكسي إيه 70

- جلاكسي إيه 60

- جلاكسي إيه 50 وإيه 50 إس

- جلاكسي إيه 40

- جلاكسي إيه 30 وإيه 30 إس

- جلاكسي إيه 20 وإيه 20 إي

- جلاكسي إيه 10 وإيه 10 إس وإيه 10 إي

- جلاكسي إيه 9 برو

- جلاكسي إيه 9

- جلاكسي إيه 7

- جلاكسي إيه 6 وإيه 6 بلس

- جلاكسي إيه 8 وإيه 9 ستار

- جلاكسي إيه 8 وإيه 9 ستار لايت

- جلاكسي تاب 5 إس إي

- جلاكسي تاب إس 4

- جلاكسي تاب إيه