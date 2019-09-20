، سعودي ينتزع لقب "الشاب النموذج".. جائزة بتوقيع جامعة الدول العربية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مسابقة كُرِّم فيها 15 آخرون.. و"أبو غالي": الأولى من نوعها عبر ترشيحات

أقيمت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس الخميس، فعاليات تتويج الفائزين بمسابقة "الشاب النموذج" في نسختها الثانية تحت شعار "الطريق نحو الانتماء" التي نظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية؛ حيث حصل الشاب السعودي عبدالعزيز محمد النازح على جائزة الشاب النموذج كمدرب في مجال ريادة الأعمال.

وشهدت الفعاليات تكريم 15 شابًّا فازوا بالمسابقة من المملكة والكويت والإمارات والبحرين ومصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا والعراق واليمن وفلسطين والأردن والقمر المتحدة.

وأكدت رئيسة مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبو غالي، أن هذه أول مسابقة بالوطن العربي لاختيار القدوة الشابة عبر ترشيحات من كل دولة عربية، منوهةً إلى أن المسابقة التي انطلقت عام 2017 تعكس حرص المجلس على دعم ونشر الثقافة الوطنية وترسيخ الانتماء للوطن والعروبة في وقت تتعرض فيه الأمة العربية لمخططات تستهدف إسقاطها ومسخ هويتها وحضارتها.

من جانبه أكد مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية الوزير المفوض عبد المنعم الشاعري، في كلمته بحفل التتويج؛ أن مثل هذه المسابقات تعد نقطة انطلاق للشباب الواعي وإعداد كوادر شبابية قادرة على دفع مسيرة العمل العربي المشترك، موجهًا رسالة للشباب العربي بضرورة أن يعلموا أنهم "عماد هذه الأمة"؛ لكونهم في سن البذل والعطاء.

وأشار "الشاعري" إلى اهتمام الجامعة العربية بتطوير قدرات الشباب؛ حيث استضافت إدارة التدريب بالجامعة هذا العام نحو 120 شابًّا من 26 جامعة عربية ينتمون إلى 17 دولة عربية، في إطار برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات، مؤكداً استمرار الجامعة في دعم الشباب العربي وتأهيله لتشكيل كوادر شابة قادرين على قيادة العمل العربي المشترك.

ومن جانبه هنأ سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد الهاجري، الشاب عبدالعزيز النازح، بمناسبة حصوله على جائزة الشاب النموذج من مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية، مقدمًا له الشكر والتقدير على ما يقوم به من أعمال ومنجزات وطنية لخدمة الوطن وشبابه.

وأشار "الهاجري" في تصريح أمس بعد الحفل، إلى ما حققه الشباب السعودي من إنجازات وإبداعات على المستوى المحلي والعالمي، وأنه جدير بالثقة وقادر على تحقيق ما يكلف به من مهام والإسهام في بناء المستقبل ونهضة المملكة.

وأضاف: "الاهتمام والدعم الذي يتلقاه الشباب السعودي من القيادة الرشيدة تؤكده رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وما تشتمله من مبادرات وبرامج تهدف لخدمة الشباب وتمكينهم ليساهموا في بناء مستقبل المملكة".

