، سالم الدوسري يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في ربع نهائي آسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - فاز سالم الدوسري لاعب وسط نادي الهلال بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق الفوز على الاتحاد 3-1 يوم الثلاثاء وضمان التأهل إلى الدور قبل النهائي.

وبعدما تقدم الاتحاد عبر هدف زياد الصحفي، مرر الدوسري كرة متقنة إلى أندري كاريللو ليسجل الهلال هدف التعادل، ثم عاد الدوسري ليتابع تمريرة كاريللو ويحول الكرة برأسه في الشباك محرزاً الهدف الثاني للهلال.

وإلى جانب تسجيل هدف وصناعة هدف، سدد الدوسري 3 محاولات على المرمى، وصنع 3 فرص لزملائه ومرر 43 تمريرة ناجحة، ليجمع 8.8 نقطة.

وحل في المركز الثاني أكرم عفيف صانع ألعاب نادي السد القطري، والذي سجل هدفاً وقاد فريقه إلى تحقيق الفوز 3-1 على النصر السعودي.

وقد سجل عفيف الهدف الأول للسد في المباراة، وصنع 5 فرص لزملائه في الفريق، ومرر 53 تمريرة ناجحة ليجمع 8.5 نقطة.

وسوف يتواجه نجما هذا الأسبوع في مواجهة السد مع الهلال في ذهاب الدور قبل النهائي يوم 1 أكتوبر.

وحل ثالثاً لاعب الهلال أندريه كاريللو، والذي سجل هدفاً وصنع آخر، وسدد 4 محاولات ومرر 46 تمريرة، ليجمع 8.2 نقطة.

أما في المركز الرابع فقد جاء سيرجينيو لاعب كاشيما إنتليرز الياباني، والذي جمع 8.1 نقطة، حيث سجل هدف التعادل لفريقه أمام غوانغزهو إيفرغراند الصيني، ولكن هذا الهدف لم يكن كافياً للبقاء في البطولة.

وكان المركز الخامس من نصيب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي والذي حصل على 7.6 نقطة، إلى جانب حسن الهيدوس لاعب السد وشينزو كوروكي لاعب أوراوا ريد دايموندز الياباني بذات الرصيد، مقابل 7.3 نقطة لأندرسون تاليسكا لاعب غوانغزهو ايفرغراند.